Президентское движение во Владимирской области обратилось к региональным властям с просьбой...

Президентское движение во Владимирской области обратилось к региональным властям с просьбой восстановить участок дороги, ведущей в село Бакшеево Александровского района. Из-за многочисленных фур, везущих материалы для строительства федеральной трассы М-12, ранее отремонтированное полотно пострадало, сообщает пресс-служба ОНФ.Общественники просят администрацию области внести автодорогу в перечень пострадавших при строительстве М-12 с ее последующим восстановлением.Ранее Народный фронт добился, чтобы в третьем квартале 2021 г. участок дороги, ведущий из Александрова в Бакшеево, восстановили. На этом отрезке выполнили работы по устройству защитного слоя покрытия.В начале года по инициативе президентского движения был установлен весовой контроль на автодороге «Александров – Верхние Дворики», что позволило существенно снизить трафик грузовых автомобилей по самому селу Бакшеево, а соответственно, замедлить разрушение дорожного полотна. Но большегрузы нашли пути объезда – трафик вновь стал расти. Это вызвало беспокойство как жителей населенного пункта, так и общественников, которые пытались сохранить дорогу весь прошлый год.Также общественники намерены добиться установки весового контроля на автотрассе «Струнино – Площево», по которой теперь объезжают фуры. Она была капитально отремонтирована в 2021 г. по национальному проекту и теперь также рискует быть разваленной из-за большегрузов.Фото: nikitinskiy.com