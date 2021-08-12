Несчастный случай произошел 12 августа в городе оружейников. Как сообщает региональная полиция, в какой-то момент девочка 2019-го года рождения осталась без присмотра взрослых. Ребенок

Несчастный случай произошел 12 августа в городе оружейников. Как сообщает региональная полиция, в какой-то момент девочка 2019-го года рождения осталась без присмотра взрослых. Ребенок прислонился москитной сетке и выпал из окна 4 этажа. Девочку госпитализировали. Только с начала августа это уже третий случай выпадения ребенка из окна. Два других были в Александровском и Ковровском районах.