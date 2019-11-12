Нападающий Рахим Стерлинг не поможет сборной Англии в отборочном матче чемпионата Европы с командой Черногории. Тренерский штаб вычеркнул Стерлинга из состава.

Нападающий Рахим Стерлинг не поможет сборной Англии в отборочном матче чемпионата Европы с командой Черногории. Тренерский штаб вычеркнул Стерлинга из состава.В прошлое воскресенье нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг повздорил на тренировке с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Выяснение отношений двух игроков продолжилось и на тренировке сборной Англии, причем зачинщиком конфликта был Стерлинг. Тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом решил наказать одного из ведущих футболистов и отчислил Рахима из команды."К сожалению, Рахим не смог отделить клубные дела и работу в сборной. Нам нужно согласие внутри команды и деловая атмосфера", — прокомментировал свое решение Гарет Саутгейт. Естественно, дорога в сборную для Стерлинга не закрыта. Но с командой Черногории он не сыграет.Англичане с 15 очками лидируют в группе А, опережая команды Чехии и Косово на 3 и 4 очка. Победа над черногорцами принесет англичанам путевку в финальную стадию чемпионата Европы.