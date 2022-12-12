В полицию обратились трое потерпевших в возрасте от 79 до 92 лет.

В Москве и Тюмени оперативниками полиции задержаны подозреваемые в мошенничестве. Потерпевшим от их действий они представлялись людьми, которые обладают сверхъестественными способностями.«Двое злоумышленниц вели свою деятельность в квартире на севере столицы. Гражданам, которые приходили и рассказывали, что попали в непростые жизненные ситуации, они предлагали эффективное решение сразу всех проблем – со здоровьем, в сфере бизнеса и в личной жизни. Аферистки проводили с ними медитации, лекции и индивидуальные занятия с процедурами по так называемой «энергетической чистке для защиты личности».Первоначальный взнос с каждого посетителя составлял 30 тысяч рублей с обязательной покупкой амулета за 60 тысяч. При этом выяснялось, что проводимые обряды необходимо периодически повторять. Также фигурантки обязывали клиентов покупать у них заговоренную воду и предметы, притягивающие здоровье, любовь, удачу и деньги. Средняя стоимость предлагаемых талисманов, оберегов и полудрагоценных камней составляла 50 тысяч рублей.В настоящее время в полицию поступило два заявления от потерпевших, которые потеряли в общей сложности более 3 млн рублей. В течение нескольких месяцев они платили за магические услуги, но так и не получили желаемого.Следователем СО ОМВД России по району Ховрино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных.Злоумышленница, которая приехала в Тюмень из Кировской области, реализовала другую схему. Она знакомилась с местными пенсионерками и убеждала в том, что причиной их бед и болезней является порча.Аферистка предлагала новым знакомым провести бесплатный ритуал очищения. Под этим предлогом она приходила к ним домой и сообщала, что источником проклятия являются деньги и драгоценности. После получения всех хранившихся дома сбережений и золотых изделий злоумышленница заворачивала их в бумагу. Затем имитировала ритуальные действия: сжигала нитки и читала заговоры.Когда хозяйка отвлекалась, гостья прятала ценности в свою сумку, оставляя вместо них заранее подготовленный сверток с нарезанной бумагой. Перед уходом она строго запрещала разворачивать его до наступления полуночи.В полицию обратились трое потерпевших в возрасте от 79 до 92 лет. Они отдали мошеннице деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 1,5 млн рублей.Для того чтобы ее сложнее было опознать, фигурантка использовала парики. Тем не менее полицейские установили личность поедполагаемой мошенницы, задержали в городе Перми и доставили в Тюмень для проведения следственных действий.Следователем следственного отдела ОП № 5 УМВД России по г. Тюмени возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, зарегистрированным в Тюменской области и соседних регионах», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.