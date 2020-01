Спустя несколько недель после сильного наводнения в Венеции практически пересохли каналы. В результате отлива уровень воды там опустился на полметра ниже уровня моря.

Спустя несколько недель после сильного наводнения в Венеции практически пересохли каналы. Как сообщает Corriere del Veneto, в результате отлива уровень воды там опустился на полметра ниже уровня моря.По информации издания, крупные центральные каналы пока функционируют, но в тех, что поменьше, гондолы оказались на мели.Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84— Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г.При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений. За неделю он трижды превышал отметку в 150 сантиметров. Такое произошло впервые за всю историю наблюдений с 1872 года.Из-за этого для туристов оказались закрыты многие музеи. Также оказались недоступны площадь Сан-Марко и собор святого Марка – одни из главных достопримечательностей города.