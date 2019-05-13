В Гималаях в штате Сикким на северо-востоке Индии около 300 яков погибли от голода. Причиной стали снегопады и сильные холода. Как сообщил глава райадминистрации Северного Сиккима, в этих местах каждый год умирают по 10-15 яков, но в этом году количество погибших животных беспрецедентно.

В Гималаях в штате Сикким на северо-востоке Индии около 300 яков погибли от голода. Причиной стали снегопады и сильные холода минувшей зимой.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на индийскую прессу, из-за обильного снегопада яки еще в декабре прошлого года "застряли" в одном месте в долине Мукутанг (находится около границы Индии с Китаем). Через какое-то время корм у них закончился, и животные стали погибать от голода.Дорога в долину из-за снегопадов была заблокирована в течение трех месяцев. Несколько раз якам пытались доставить корм на вертолетах, но из-за погодных условий сделать это ни разу не удалось.Как сообщил глава районной администрации Северного Сиккима Кумар Ядав, в этих местах каждый год умирают по 10-15 яков, но в этом году количество погибших животных беспрецедентно. По его данным, около 40-50 животных еще живы, сейчас люди пытаются до них добраться.Семьям, живущим на склонах Гималаев и зарабатывающим на жизнь продажей молока и сыра яков, удалось спуститься, однако своих яков им пришлось оставить наверху.