Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что обновленный прогноз для глобальной экономики, который будет опубликован в июне, окажется хуже пессимистичного прогноза, опубликованного в апреле. Тогда эксперты МВФ говорили о том, что коронавирус нанесет самый мощный удар, какого мировая экономика не получала с 1930-х годов.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что обновленный прогноз для глобальной экономики, который будет опубликован в июне, окажется "хуже пессимистичного прогноза", опубликованного в апреле. Тогда эксперты МВФ говорили о том, что коронавирус нанесет самый мощный удар, какого мировая экономика не получала с 1930-х годов.Как писали ранее "33Live.Ruру", в апреле МВФ прогнозировал сокращение мирового ВВП на 3%. Причем в странах с развивающейся экономикой показатель снизится в среднем на 1%, а вот в развитых странах – на 6,1%. Однако уже сейчас фонд вынужден пересмотреть свои оценки."Учитывая, что кризис все еще распространяется, нынешние перспективы еще хуже, чем наши и без того пессимистичные прогнозы. Без медицинских решений в глобальном масштабе для многих стран развитие ситуации будет еще более неблагоприятным", – заявила Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции FT Global Boardroom.Георгиева напомнила, что согласно предыдущему прогнозу МВФ предполагалось, что развивающимся странами потребуется $2,5 триллиона финансовой помощи, чтобы выжить в условиях кризиса, однако теперь эта планка, скорее всего, будет поднята."Очень важно сконцентрироваться на четком понимании того, какие меры защиты мы можем предложить развивающимся странам, чтобы проблема ликвидности не стала проблемой платежеспособности", — пояснила глава МВФ, добавив, что в общей сложности мировые страны с начала кризиса объявили о мерах фискальной поддержки на $8,7 триллиона.При этом МВФ призывает правительства к новым расходам: "Пожалуйста, потратьте столько, сколько сможете, а затем еще немного больше".Георгиева добавила, что мартовский тренд с рекордным оттоком капитала в апреле "совершил разворот". Свою роль, по мнению главы МВФ, сыграли вливания ликвидности со стороны крупнейших центральных банков, включая Федеральный резерв США, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии.Данные Института международных финансов показывают, что в марте крупные развивающиеся страны столкнулись с трансграничным оттоком более $100 млрд со своих рынков акций и облигаций. Однако в апреле ситуация изменилась, при том, что выпуск развивающимися странами зарубежных облигаций находится на рекордном уровне, так как правительства активно привлекают дополнительное финансирование на борьбу с пандемией.