О работах против света и многогранности творчества. С владимирцами встретилась фотограф Александра Веснина. Она родом из Калуги. Фотосъемкой занимается уже пять лет. За это время прошла

О работах против света и многогранности творчества. С владимирцами встретилась фотограф Александра Веснина. Она родом из Калуги. Фотосъемкой занимается уже пять лет. За это время прошла через большое количество конкурсов и выставок. На творческой встрече фотохудожница показала свои чёрно-белые работы, ответила на вопросы и дала советы любителям искусства. Александра Веснина, член Союза фотохудожников России Секрет