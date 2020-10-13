Компания просит клиентов посещать офисы лично только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи.

Энергосбыт Волга призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением, а также обращаться на горячую линию по бесплатному номеру 8 (800) 234-72-76. В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы лично только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи.Специалисты горячей линии Энергосбыт Волга работают ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00 и всегда готовы помочь клиентам. Большая часть запросов обрабатывается в течение трёх рабочих дней. Ответы на обращения, требующие проведения проверки, выполнения перерасчёта, выезда на место или направления запросов в сторонние организации, предоставляются в сроки, установленные законодательством – в течение 30 дней.Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.Также на сайте Энергосбыт Волга реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут. Отметим, что при использовании сервиса комиссия банком не взимается.«Мы благодарим клиентов, которые выбирают наши онлайн-сервисы, а также просим оказывать помощь старшему поколению для дистанционного обращения в адрес компании», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.При необходимости личного посещения компании Энергосбыт Волга предлагает воспользоваться возможностью предварительной записи на приём на сайте: https://service.esbvolga.ru/turnstart.php. Для визита в офис необходимо указать свои контактные данные и выбрать удобные время и дату. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.