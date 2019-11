Редактор татарской лиги КВН, основатель Stand Up в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице после дорожно-транспортного происшествия. Трагический инцидент произошел после полуфинала Татарской лиги.

Редактор татарской лиги КВН, основатель Stand Up в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице после дорожно-транспортного происшествия. Трагический инцидент произошел после полуфинала Татарской лиги.О смерти юмориста сообщается на странице лиги в Instagram. Хасанова не стало в ночь с 11 на 12 ноября. В сообщении говорится, что у мужчины остались жена и маленький ребенок.Посмотреть эту публикацию в Instagram#Repost @tat_kvn with @make_repost ・・・ В ночь с 11 по 12 ноября после тяжелой аварии 8 ноября ушел из жизни наш друг, редактор Татарской лиги КВН, основатель челнинского Stand Up — Ильяс Хасанов. ⠀ Дома у Ильяса остались жена и маленький ребёнок. ⠀ Оказать материальную помощь жене Ильяса Ксении Хасановой можно, переведя денежные средства на карту Сбербанка по номеру телефона: +7 902 718-66-94. Номер карты: 4276 6200 1646 5241 ⠀ #татарскаялигаквнПубликация от К В Н Р Т (@kvn_rt) 12 Ноя 2019 в 3:48 PSTКроме Ильяса Хасанова в дорожно-транспортном происшествии погибла основательница татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.