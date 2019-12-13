Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Представительница России – председатель Центробанка Эльвира Набиуллина – заняла 53 место.

Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Представительница России – председатель Центробанка Эльвира Набиуллина – заняла 53 место.Introducing: The World's Most Powerful Women 2019 https://t.co/p9iLTLZgn8 #PowerWomen pic.twitter.com/KKKIz6B7IX— Forbes (@Forbes) 12 декабря 2019 г.Вторую строчку в списке заняла председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард. Замкнула тройку лидеров спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси.В топ-100 также вошли телеведущая Опра Уинфри (20 место), королева Великобритании Елизавета II (40 место), дочь американского президента Дональда Трампа Иванка (42 место), певицы Рианна и Тэйлор Свифт (61 и 71 строчки, соответственно), а также теннисистка Серена Уильямс (81 место).Замыкает список 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, которую журнал Time ранее признал человеком года.