За задолженность по ипотеке рискует потерять квартиру. Банк предъявил иск владимирской семье. Отец двоих детей 3 года назад приобрел квартиру в ипотеку. Первые 2 года платил исправно, но

За задолженность по ипотеке рискует потерять квартиру. Банк предъявил иск владимирской семье. Отец двоих детей 3 года назад приобрел квартиру в ипотеку. Первые 2 года платил исправно, но грянула пандемия, а вместе с ней и кризис. В 2020-м доход Алексея с 30 тысяч рублей в месяц сократился до 12,5. Мужчина захотел кредитных каникул в связи