Злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7 до 13% от перечисленных сумм...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны пять участников организованной группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7 до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 миллионов рублей.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 ст. 172 УК РФ.Сотрудниками полиции проведено на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.В настоящее время пяти фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся оперативно-розыскные мероприятияи следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73