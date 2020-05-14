В интервью телеканалу Россия 24 мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос телезрительницы о сроках возобновления работы парикмахерских и салонов красоты, сказал, что порадовать пока нечем. Москва, сказал столичный мэр, к этому пока не готова.

В интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин уже по традиции отвечал не только на вопросы телеведущего, но и жителей города.Одна из москвичек спросила Собянина, когда в столице откроют парикмахерские и салоны красоты?Мэр Москвы ответил, что опасность распространения коронавируса в Москве сохраняется, поэтому решение об открытии парикмахерских и салонов красоты еще не принято.Сергей Собянин признал, что "это самый непростой вопрос"."Потому что бытовые услуги населению, в том числе парикмахерские и салоны красоты, самые проблемные с точки зрения распространения вируса", — пояснил столичный градоначальник.Поэтому, отметил Собянин, Роспотребнадзор и издал специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений.Он также добавил, что для этого ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований этого ведомства.Москва, сказал столичный мэр, к этому пока не готова – она "не до конца соответствует этим требованиям"."В Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции, поэтому пока мы такое решение не принимаем", — пояснил Собянин, но пообещал, что как только появится возможность, это будет сделано."Особенно это касается парикмахерских. Я понимаю, насколько это услуга популярна и востребована у москвичей", — добавил мэр столицы.Еще один вопрос от жителя Москвы касался того, когда заработают нотариусы."Уже прошли все сроки, но вступить в наследство никак не можем", — пожаловался на свою жизненную ситуацию москвич и предположил, что нотариусы "могли бы принимать по записи".На это мэр Москвы напомнил, что работа нотариальных контор в период пандемии была разрешена еще в апреле месяце, и они могут работать, надо просто поискать их адреса."Другой вопрос, что, может, не все нотариусы готовы к такой работе", — предположил Сергей Собянин.Накануне он сообщил, что уже в ближайшее время в Москве начнут возобновлять работу многофункциональные центры (МФЦ), закрытые из-за угрозы распространения коронавируса.