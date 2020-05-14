Подросткам рассказали о последствиях употребления наркотиков, а также об административной и уголовной ответственности за участие в их обороте...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели вебинар на тему: «Вся правда о наркотиках» для несовершеннолетних, находящихся на социальном сопровождении в ГБУ СРЦ «Возрождение» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. Встреча состоялась в режиме прямой трансляции при помощи web-технологий.В мероприятии приняли участие сотрудник 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев, начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве майор внутренней службы Наталья Бокова, медицинский психолог Центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Ирина Шведова.В ходе онлайн-семинара несовершеннолетним рассказали о последствиях употребления наркотиков, а также об административной и уголовной ответственности за участие в их обороте. Полицейские призвали подростков ценить и сохранять свое здоровье, придерживаться здорового образа жизни, духовно и творчески развиваться.Сотрудники полиции отметили, что такие мероприятия с подростками очень важны. Полученная информация позволит им вовремя осознать последствия участия в незаконном обороте наркотиков и выработать устойчивый иммунитет неприязни к употреблению запрещенных средств и веществ.По итогам онлайн-встречи было принято решение продолжать сотрудничество по линии первичной профилактической работы и проводить подобные уроки чаще.УНК ГУ МВД России по г. Москве