Представители Еврокомиссии (ЕК) расследуют дело об утечке конфиденциальной информации, касающейся планов по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Представители Еврокомиссии (ЕК) расследуют дело об утечке конфиденциальной информации, касающейся планов по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.Ранее это же издание, а также агентство Bloomberg опубликовали план экономического восстановления, подготовленный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Информация появилась в СМИ до того, как была объявлена официально. Сообщается, что утечка сильно разозлила руководителя ЕК.По данным Politico, расследование уже выявило одного предполагаемого информатора. Если подозрения подтвердятся, он будет привлечен к ответственности, но какое наказание ему грозит – не уточняется.Как сообщает издание, европейских чиновников на этой неделе предупредили, что информатор выявлен. Если подозрения подтвердятся, он будет наказан. При этом не уточняется, каким может быть наказание.СМИ уточняет, что в самой Еврокомиссии комментировать эту тему отказались.