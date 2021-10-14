К экипажу ДПС за помощью обратился взволнованный водитель такси. Мужчина сообщил, что у беременной пассажирки начались роды, и он опасается не успеть довезти ее в больницу...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному административному округу г. Москвы старший лейтенант полиции Александр Акимов и старший лейтенант полиции Вадим Яркин доставили роженицу в столичный родильный дом, где на свет появился здоровый мальчик.В ходе несения службы на Дмитровском шоссе к экипажу дорожно-патрульной службы за помощью обратился взволнованный водитель такси. Мужчина сообщил, что у беременной пассажирки, которая находилась в машине, начались роды, и он опасается не успеть довезти ее в больницу.Оценив обстановку, инспекторами незамедлительно было принято решение пересадить женщину в патрульный автомобиль и отвезти в медучреждение.Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников ГИБДД роженица в считанные минуты была доставлена в роддом. Через некоторое время стало известно, что на свет появился здоровый мальчик.Позднее автоинспекторы прибыли на выписку, чтобы поздравить новоиспеченных родителей с рождением малыша. Полицейские пожелали им крепкого здоровья, тепла семейного очага, а также вручили молодой маме яркую композицию из хризантем и роз.Супруги от всей души поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81