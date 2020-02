Британский рок-музыкант, гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй устроил музыкальный сеанс для коалы, выжившей в пожарах Австралии. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Британский рок-музыкант, гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй устроил музыкальный сеанс для коалы, выжившей в пожарах Австралии. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.На кадрах видно, как на плече Брайана Мэя сидит коала, схватившись лапками за его шею. В этот момент музыкант играет на гитаре. В подписи к видео гитарист Queen написал, что в ветеринарной больнице Брисбена у него состоялся драгоценный момент с очаровательной спасенной коалой. По словам Мэя, специалисты делают невероятную работу по уходу за выжившими после трагических пожаров в Квинсленде.Посмотреть эту публикацию в InstagramVisiting time ! A precious moment with Bear — an adorable rescued Koala — in the RSPCA Animal Hospital, Wacol, Brisbane. These people are doing an incredible job of caring for the survivors of the tragic Queensland fires. They need our support. More soon. Video capture by Sharon Ashley. BriПубликация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 13 Фев 2020 в 7:06 PST113 видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за бушующих пожаров в Австралии, сообщает National Geographic. В их числе также коала — один из символов страны.