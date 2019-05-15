Неоднократно судимый житель Челябинской области не рассчитал дозу алкоголя перед вылетом из Новосибирска в Москву, закатил скандал в самолете, а потом ударил командира воздушного судна и второго пилота и очутился в отделении полиции в наручниках. Буйного пассажира сняли на видео.

Неоднократно судимый житель Челябинской области не рассчитал дозу алкоголя перед вылетом из Новосибирска в Москву, закатил скандал в самолете, а потом ударил командира воздушного судна и второго пилота и очутился в отделении полиции в наручниках, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Буйного пассажира сняли на видео.Инцидент произошел около 09:30 утра 14 мая в аэропорту Толмачево."Тебе лицо разбить? Она на меня камеру подняла. Я поймаю тебя, понял?! Давай очки свои!" — угрожал 36-летний мужчина, поднявший руку сначала на стюардессу, а потом и на пилотов "Аэрофлота".Утихомирить с трудом державшегося на ногах пассажира удалось только с помощью полицейских, которых мужчина встретил отборным матом. В отделение его доставили в наручниках, но дебошир продолжал вести диалог с виртуальным собеседником и крушить мебель. Причины такого поведения выяснились после медицинского освидетельствования — уровень алкоголя в крови задержанного составлял 1,57 промилле.За хулиганство на борту воздушного судна и сопротивление стражам порядка не раз судимому пассажиру грозит вплоть до семи лет лишения свободы.