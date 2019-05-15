Вежливость на переговорах с представителями США - не показатель того, что Россия готова уступить свои позиции. При этом российская сторона поддержит запрос США по проведению в Осаке встречи лидеров двух стран.

Вежливость на переговорах с представителями США — не показатель того, что Россия готова уступить свои позиции. При этом российская сторона поддержит запрос США по проведению в Осаке встречи лидеров двух стран.Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал состоявшиеся во вторник встречи с государственным секретарем США Майклом Помпео. По его словам, вежливый разговор отнюдь не означает, что российская сторона будет идти на какие-то уступки, противоречащие коренным национальным интересам Российской Федерации.Глава МИД подчеркнул, что вежливость и уступчивость — "разные понятия". "Надо всегда быть вежливыми, а мы — вежливые люди", — передает ТАСС слова Сергея Лаврова. По его мнению, разговор на любые темы исходит из того, что нужно общаться и слушать друг друга. При этом дипломат отметил: "И мы других слышим, между прочим, а они нас не всегда".Сергей Лавров также рассказал, что российская сторона слышала о заинтересованности Трампа встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита G-20, который пройдет в Осаке.На вопрос, свидетельствует ли желание главы США встретиться с Путиным о том, что американская сторона теперь не увязывает вопрос проведения саммита с освобождением украинских моряков, задержанных в России, дипломат ответил: "Если будет официальное, конкретное предложение, то, конечно же, мы его поддержим", — передает слова Лаврова "Интерфакс".