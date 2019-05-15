Перепалка с водителем столичного автобуса о маршруте и остановках обернулась для 42-летнего подвыпившего москвича статьей о хулиганстве - мужчина в подтверждение своей правоты разбил огнетушителем три окна и покинул салон. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Перепалка с водителем столичного автобуса о маршруте и остановках обернулась для 42-летнего подвыпившего москвича статьей о хулиганстве — мужчина в подтверждение своей правоты разбил огнетушителем три окна и покинул салон. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.Отношения мужчины выясняли на Окружном проезде, а поводом для конфликта, судя по всему, послужил отказ водителя остановиться по требованию. В ходе ссоры он все же открыл двери, но возмущенный оппонент отказался покинуть салон.Переговоры в пустом автобусе зашли в тупик, но тут дебошир придал им новый "импульс" — схватившись за огнетушитель, он выбил три окна, после чего покинул салон, невзирая на угрозы со стороны водителя.Задержали подозреваемого на Большой Черкизовской улице, однако допрос не внес ясности в произошедшее, поскольку мужчина был сильно пьян и мало что помнил с того вечера. Отпустили буяна под подписку о невыезде, ему грозит штраф или обязательные работы.