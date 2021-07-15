Злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля марки «Лексус» припарковал транспортное средство на улице Вавилова и ушел, не закрыв дверь на ключ...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Гагаринский задержали 51-летнего подозреваемого в краже сумки с крупной суммой денег.Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля марки «Лексус» припарковал транспортное средство на улице Вавилова и ушел, не закрыв дверь на ключ. Мужчина подошел к машине, открыл салон и забрал с заднего сиденья кожаную сумку, в которой находились денежные средства и документы хозяина. Материальный ущерб составил около 1 млн 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Большой Академической улице. Им оказался ранее судимый гражданин без определенного места жительства.Похищенные денежные средства, документы были изъяты. Также у злоумышленника изъято устройство, используемое для открывания дверей автомобилей.Следствием ОМВД России по району Гагаринский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56