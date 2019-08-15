В различных СМИ появилась информация о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян якобы попал в реанимацию одной из московских клиник на фоне сердчено-сосудистой и почечной недостаточности. Друг актера Артур Согомонян прокомментировал возникшую ситуацию.

В различных СМИ появилась информация о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян якобы попал в реанимацию одной из московских клиник на фоне сердчено-сосудистой и почечной недостаточности. Друг актера Артур Согомонян прокомментировал возникшую ситуацию.По словам приятеля, у Армена Борисовича все в порядке и никаких острых заболеваний у него нет. Согомонян рассказал, что у Джигарханяна "просто плановая проверка", сообщает РИА Новости. Друг отметил, что никакой реанимации нет. "Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", — резюмировал Согомонян.Здоровье народного артиста ухудшилось в октябре 2017 года — Джигарханян попал в больницу. Это случилось на фоне скандалов, связанных с его на тот момент еще супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.