Театральный и колокольный.

Театральный и колокольный.В рамках 7-го фестиваля "Лето Господне" состоятся концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов.Имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей.В этом году колокола вновь звучат над Суздальской землей со звонницы самой высокой колокольни города – колокольниРизоположенского монастыря. Выступают звонари из Архангельска, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, Тутаева и Ярославля.А фестиваль уличных театров в Суздале задумывался зимой, когда всё было иначе, и реанимировался буквально на днях, чтобы произошло что-нибудь хорошее и вдохновляющее.Театральные постановки и эксперименты в разных жанрах – музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр, импровизации и новые формы бытования театра. На улицах, во дворах, на лугах и в галереях. Карнавальное шествие!Сцена на живописном лугу рядом с Кремлем, выступают:р. «ДаЛадно!»гр. «Поля»Алексей ПатенковАлександр Логуновгр. «Холм с Кулями»гр. «Знак Ветра»гр. «Происшествие»гр. «Ничего Страшного»гр. «МимоПроходили»дуэт MEZОZOYДенис Забавскийгр. «Возвращение»гр. «KIMBATA»театр «ДОМ»и др.Фото: Екатерина Гусева-Гуцаленко, Ольга Слободнюк