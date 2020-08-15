Театральный и колокольный.
Театральный и колокольный.
В рамках 7-го фестиваля "Лето Господне" состоятся концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов.
Имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей.
В этом году колокола вновь звучат над Суздальской землей со звонницы самой высокой колокольни города – колокольни
Ризоположенского монастыря
. Выступают звонари из Архангельска, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, Тутаева и Ярославля.
А фестиваль уличных театров в Суздале задумывался зимой, когда всё было иначе, и реанимировался буквально на днях, чтобы произошло что-нибудь хорошее и вдохновляющее.
Театральные постановки и эксперименты в разных жанрах – музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр, импровизации и новые формы бытования театра. На улицах, во дворах, на лугах и в галереях. Карнавальное шествие!
Сцена на живописном лугу рядом с Кремлем, выступают:
р. «ДаЛадно!»
гр. «Поля»
Алексей Патенков
Александр Логунов
гр. «Холм с Кулями»
гр. «Знак Ветра»
гр. «Происшествие»
гр. «Ничего Страшного»
гр. «МимоПроходили»
дуэт MEZОZOY
Денис Забавский
гр. «Возвращение»
гр. «KIMBATA»
театр «ДОМ»
и др.
Фото: Екатерина Гусева-Гуцаленко, Ольга Слободнюк