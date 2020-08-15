В эти дни отмечается сразу несколько медовых праздников - накануне был Медовый пас, а сегодня национальный День пчел.

Кто смотрит Вести по утрам, тот поступает мудро. Перефразируя совет неунывающего Винни Пуха и по его же примеру приглашаю вас в гости , разумеется, к пчелам. В эти дни отмечается сразу несколько медовых праздников - накануне был Медовый пас, а сегодня национальный День пчел. А работает сегодня "как пчёлка"- Екатерина Таманова . Она встречает это утро на домашней пасеке . Присоединяемся!- Татьяна здравствуйте , сегодня 15 августа день пчел и мы приехали в гости на пасеку к Валерию Малинину. Валерий здравствуйте расскажите пожалуйста сколько у вас ульев и какие породы пчел ?Валерий Малинин, пчеловод:- У нас на пасеке 70 ульев и породы пчел среднерусская и бакфаст. Характеризуются высокой медопродуктивностью, миролюбием и очень предприимчивые на взятки.Для выхода к пчелам нужно подготовится. Они не любят резких химических запахов, в том числе духов. Домашние насекомые лучше относятся к светлым цветам, именно поэтому костюм пчеловода - белый. А на голову надевают защитную маску. За пыльцой пчелы могут улетать на несколько километров. Сама пасека занимает немного места. В небольших ульях живут десятки тысяч пчел.Валерий Малинин, пчеловод:- В среднем 80 - 100 тыс. На зиму такое количество пчелы не нужно, пчелы это понимают соответственно в районе 20-25 тысяч пчел остается на зиму.Несмотря на большое количество, кстати, в одном килограмме - 10 тысяч пчел, пчелиная семья- слаженный механизм. В улье всего три вида пчел: трутни -они чуть больше размером - это пчелы мужского пола , их главная задача- оплодотворять матку( самую большую и ценную пчелу в улье - она откладывает яйца). Остальные пчелы - это работники , они охраняют улей, чистят соты и приносят пыльцу, из которой потом и получается мед.Валерий Малинин, пчеловод:- Сколько тут примерно ... 2 килограмма. Где-то в среднем рамки два килограмма , но бывают рамки и огромной толщины например как эта.Пчелиный дом- состоит из нескольких этажей, заполненных рамками. Нижний - основной: там пчелы выводят потомство, находятся перга и мед для самих пчел. Верхние этажи - это магазины- в них рамки только с медом. Сверху под крышей и зимой, и летом лежит подушка, она защищает от холода и жары. Улей должен обязательно стоять на подставках.Валерий Малинин, пчеловод:- 40 сантиметров от земли должен быть улей . Не менее иначе это провоцирует аскосфероз - болезнь расплода. Потому что в улье будет более сыро чем должно быть.Инструментов для пчеловодства нужно немного. Валерий рассказывает : самый главный из них - стамеска. Так же помогает дымарь, пчелы не любят запаха дыма и улетают. Живут медовые насекомые недолго: летом около 30 дней, а зимой до 8 месяцев.