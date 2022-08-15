350 ребят сделали Зарядку со стражем порядка. Общероссийскую акцию в спортивном лагере Олимп...

350 ребят сделали "Зарядку со стражем порядка". Общероссийскую акцию в спортивном лагере Олимп провели сотрудники регионального управления МВД.– Сегодняшняя зарядка будет проводится именитыми спортсменами . Я хочу,чтобы вы откликнулись, поддержали и думаю вам всем будет интересно.Свои любимые и самые эффективные упражнения показали призеры чемпионатов, мастера спорта по самбо, дзюдо и боксу. Школьники увидели, какие боевые приемы используют сотрудники МВД в своей работе. После мастер-касса по самообороне отработать элементы ребята ( многие из которых занимаются единоборствами) смогли на профессионалах. Сюрпризом для детей стало появление четвероногих сотрудников МВД. Челси, Дания, Джим и Дон завоевали сердца воспитанников лагеря. Собаки тоже показали, как проходят их рабочие поисковые будни. На память о "Зарядке" у ребят остались фотографии.