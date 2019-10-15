Президент Владимир Путин посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Глава российского государства встретится с наследным принцем. Среди тем переговоров на высшем уровне — вопросы экономического сотрудничества, а также ситуация в Сирии и урегулирование в Персидском заливе.

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Глава российского государства встретится с наследным принцем. Среди тем переговоров на высшем уровне — вопросы экономического сотрудничества, а также ситуация в Сирии и урегулирование в Персидском заливе.Столичный эмират Абу-Даби окрасился в цвета российского флага. Еще за сутки до начала визита Владимира Путина фасады небоскребов и купола правительственных зданий подсветили бело-сине-красным. На главных магистралях развеваются флаги двух стран как свидетельство тесных отношений между Москвой и Абу-Даби.Сегодня президент России встретится с заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном, наследным принцем, чей отец и собрал все эмираты воедино и направил страну к процветанию.Большая мечеть Шейха Зайеда в Абу-Даби известна прежде всего тем, что построена по проекту самого шейха, основателя государства. Но кроме того, здесь находится самый большой в мире ковер ручной работы (5700 квадратных метров) и самая большая в мире люстра в мечети. Ее вес 12 тонн. Ступать на этот ковер разрешено только верующим в день пятничной молитвы. Туристы же наблюдают за всем великолепием из-за ограждения. Но в честь визита Владимира Путина для журналистов российского пула сделали исключение.Вообще из России здесь всегда много гостей – чуть меньше миллиона человек ежегодно. На теплый берег Персидского залива приезжают продлить лето, отдохнуть, посмотреть на рукотворные чудеса. Но туризм — это только лишь часть того, что связывает наши страны. Товарооборот постоянно растет. В прошлом году достиг одного миллиарда семисот миллионов долларов. Эмиратские инвесторы активно вкладываются в российскую экономику. Только через фонд Mubadala больше двух миллиардов. Недавно подписано соглашение о приобретении 36 процентов акций компании Aurus. А еще мы совместно разрабатываем несколько нефтяных месторождений. А настоящим прорывом стал недавний полет на МКС первого космонавта из Эмиратов.Как ожидается, в ходе государственного визита Путин и Аль Нахайан обсудят ключевые темы двусторонних отношений и обменяются мнениями по вопросам ближневосточной политики.