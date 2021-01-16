Финальная серия проекта к столетию Русского исхода, посвященная нашим землякам - священнослужителям, которые и в эмиграции остались верны избранному пути.

Сегодня в нашем эфире финальная серия проекта к столетию Русского исхода, над которым мы работали вместе с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. И посвящаем ее нашим землякам - священнослужителям, которые и в эмиграции остались верны избранному пути.Владимирские Палаты встречают почётного гостя. Владыка Тихон, архиепископ Владимирский и Суздальский, приехал специально, чтобы посетить уникальную выставку «Пыль чужих дорог» о судьбах земляков в эмиграции. Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова лично проводит экскурсию. И у каждой витрины владыка задерживается подолгу. Вот Евангелие из Боголюбовской обители, которое держал в руках последний российский император, подлинные вещи, книги, документы, а это коллективный фотопортрет русских эмигрантов. Владыка Тихон высоко оценивает выставку, подчёркивая: «Россия - страна великой духовной культуры». Революция стала переломным моментом. Изменив отношение ко всему. Многое утрачено. Но многое и сохранено. В том числе благодаря музейщикам.Владыка Тихон, архиепископ Владимирский и Суздальский : «Я думаю, правильно сделали наши соотечественники за рубежом, что они передали во владимирский музей многие вещи, святыни, раритеты. Для нас это очень важно. Владимир - это начало нашей северной русской цивилизации, и здесь должна эта связь времён сохраниться».Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника : «Среди людей, покинувших Россию и владимирскую землю, было очень много священства, которые кровно, исторически, своим служением, были связаны с владимирской землёй, и об этих людях мы тоже хотели бы рассказать»Уезжая на исходе братоубийственной Гражданской войны, вынужденные изгнанники увозили бесценный груз - веру, культуру, традиции. «Рассеяны, но не разрознены». Так предпочитали говорить о себе русские эмигранты. Стремясь и на чужбине сохранить "код нации". «Не в изгнании, а в послании».Мария Платанюк, специальный корреспондент: "По официальным данным, во время Русского исхода страну покинули свыше 1 миллиона 160 тысяч наших соотечественников. В эмиграции оказались сотни священников и около 30 русских архиереев. Православные храмы строились во всех странах и на всех континентах. Здесь, на выставке, символичные свечи - из собора Александра Невского в Париже".Владыка Тихон рассказывает о личном знакомстве с эмигрантами. С ними беседовал и в Париже, и в Лионе.Владыка Тихон, архиепископ Владимирский и Суздальский : «Они мне рассказывали, что, когда прибыли во Францию, первым делом решили строить православный храм, чтобы этот храм был таким центром, в первую очередь, памяти об Отечестве, своей русской православной культуре».Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это были православные люди, поэтому для них так важно было основывать храмы. Необязательно большие, пусть маленькие, везде. В Берлине, в Бизерте, в Югославии, во всех местах, куда привела их судьба. Каждое воскресенье, собираясь на литургию, они ощущали себя частью великой огромной страны. И самое главное - частью матери-церкви».Это документальный рассказ о крестном пути наших земляков священнослужителей. На экране биография каждого. Вот лишь некоторые имена. Архиепископ Иероним. В миру Иван Чернов. Уроженец Судогды. Это именно он вывез Курскую Коренную икону Божьей Матери- чудотворный образ 13-ого столетия - в момент, когда войска Юга России ненадолго овладели Курском. Митрополит Дионисий (Константин Валединский, родом из Мурома). С 1923-го - митрополит Варшавский и Волынский и Всея Православные Церкви в Польше. Архиепископ Симон - в миру Сергей Виноградов- уроженец Владимира. Начальник Российской духовной миссии в Пекине. Митрополит Евлогий (Василий Георгиевский) - когда-то он был инспектором владимирской духовной семинарии. В этом же списке служителей протоиерей Димитрий Знаменский из Меленковского уезда. Он прошел тюрьму и ссылку. Архимандрит Мефодий (мирское имя Михаил Шлемин) из Вязниковского уезда. Кстати, иконы его кисти до сих пор украшают православные храмы в Австралии. Протоиерей Димитрий Успенский. Его жизненный путь- от Вязников до Поднебесной.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Его мама была двоюродной сестрой Тихонравова - основателя владимирского музея. И этот человек стал опорой духовной, опорой в жизни, выживании для русских людей на Дальнем Востоке. Он служил на острове Русский в Японском море, он служил в Китае, в Гонконге. Он основал молитвенные дома на Филиппинах».Успенский скончался в 1970-м. Как рассказывает Светлана Мельникова, Аделаида - дочь протоиерея - с трудом, но всё же выполнила последнюю волю отца. Приехала в Россию, в Вязники, и привезла горсть родной земли на его могилу в Гонконге. Каждый год и каждый день этих людей в суровых порой условиях становились духовным подвигом. Богу и Родине они были верны до конца. По словам владыки Тихона, «соработничество» с музеем продолжится. Вместе думают об установке мемориальной доски на здании владимирской духовной семинарии. Которая, кстати, отметила 270- летие со дня основания. Задача - вернуть и сохранить имена священников - уроженцев владимирской земли.Владыка Тихон, архиепископ Владимирский и Суздальский: «И здесь, конечно, мы можем найти имена наших соотечественников, которые выехали за рубеж и там прославили наш владимирский край. Потому что и там были людьми высокого достоинства. И многое сделали для людей, выехавших в эмиграцию. Они продолжали издавать книги, они писали иконы, они объединили людей, находящихся в трудных жизненных условиях».Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника : «Я всегда говорю, что эта выставка живая и поиск продолжается. И когда владыка меня спросил, а есть ли у вас вещи, связанные с этими людьми? К сожалению, нет. Но поиск длится всю жизнь и даже дольше».Своей пастве эти люди запомнились как настоящие подвижники, ревностные защитники прав и интересов русских верующих. Те, кто помогал, не утратив веры, жить.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".