В преддверии Дня Победы лишилась накоплений. 82-летней жительнице Владимира позвонили работники строительной компании и предложили свои услуги по выгодной цене. Пенсионерке как раз нужно

В преддверии Дня Победы лишилась накоплений. 82-летней жительнице Владимира позвонили работники строительной компании и предложили свои услуги по выгодной цене. Пенсионерке как раз нужно было заменить подоконник, поэтому она сообщила, где проживает. Специалисты приехали, провели осмотр и сделали вывод, что менять нужно не только подоконник, но и проводкe, пол и даже стены. Светлану Александровну стали