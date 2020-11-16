Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. И введены дополнительные автобусные рейсы.

Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. И введены дополнительные автобусные рейсы.В связи с происшествием внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов, , сообщила пресс-служба ГЖД.Скоростной поезд №731 "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва возвращен в Нижний Новгород.Поезда №№707, 709 "Стриж" Нижний Новгород – Москва и №733 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва, № 718И Иваново – Москва и №718Я Москва – Иваново отменены.Поезд №734 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород отменен.Пассажиры будут доставлены в пункты назначения на поезде № 710. Для пассажиров поезда "Стриж" № 710 Москва – Нижний Новгород будет предоставлен резервный состав из пассажирских вагонов локомотивной тяги. Поезд №732 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород частично отменяется на участке Владимир – Нижний Новгород.Пассажиры с проездными документами до Нижнего Новгорода смогут совершить поездку на поезд № 708 Москва – Нижний Новгород. Пересадка будет организована по станции Орехово-Зуево.Поезд № 771 "Сапсан" Санкт-Петербург – Нижний Новгород проследует до Владимира, далее пассажиры будут пересажены в автобус.Поезда "Стриж" №№ 706, 708 Москва – Нижний Новгород проследуют измененным маршрутом: Москва (Курский вокзал) – Орехово-Зуево – Куровская – Вековка – Муром – Арзамас – Нижний Новгород.Поезд № 35 "Нижегородец" Нижний Новгород – Москва проследует измененным маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская - Орехово-Зуево – Фрязево – Монино – Мытищи – Москва (Ярославский вокзал).Поезда № 59 "Волга" Нижний Новгород – Санкт-Петербург и № 41 "Легендарный Маресьев" Нижний Новгород – Великий Новгород проследуют изменённым маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская – Орехово-Зуево – Москва (Курский вокзал).Поезд № 87 Нижний Новгород – Адлер проследует измененным маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская – Воскресенск, с выходом на основной маршрут по ст. Воскресенск.Поезд № 145 Челябинск – Санкт-Петербург проследует измененным маршрутом: Новки – Иваново – Ярославль. Поезда "Ласточка" №№ 738, 740, 838 Москва – Иваново проследуют измененным маршрутом Москва (Курский вокзал) – Орехово-Зуево – Бельково – Иваново.Для перевозки пассажиров на участке на участке Владимир – Москва назначается поезд № 709 с дополнительной остановкой на станции Орехово-Зуево.Информация о задержках пассажирских поездов уточняется. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов.Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.Для координации работ по ликвидации последствий схода в ОАО "РЖД" работает оперативный штаб.Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).Кроме того, для оперативного сообщения с Владимиром введены дополнительные автобусные рейсы Ковров-Владимир.Оперативную информацию можно получить по телефонам дежурных служб железнодорожного вокзала города Коврова: 8 (49232) 9-21-46.