17.02.2020

2020-02-17 13:40:19

«Биотехнологии» объясняют, как платить за мусор

Региональный оператор по зоне №2 - ООО «Биотехнологии» открыл для своих клиентов Единый диспетчерский контактный центр: любой может позвонить по телефону 8-(4922)77-30-05 и задать свой вопрос. Этим правом только за первую декаду февраля воспользовались 2500 владимирцев. Что интересует людей?

ООО «Биотехнологии» разработали памятку с ответами на вопросы, наиболее часто встречающиеся у потребителей - физических лиц.



Вопрос: В квитанции неправильно указано количество проживающих (зарегистрированных), некорректные сведения о собственниках. Куда мне обращаться? Какие документы потребуются?

Ответ: Обратиться можно в офис регионального оператора - ООО «Биотехнологии» (г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, офис 316, приём по будням с 8:30 до 17:00, обед 12:30-13:00) и (или) в ближайший клиентский офис ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (адрес во Владимире: ул. Крайнова, 4).

При себе необходимо иметь паспорт и справку установленного образца о количестве зарегистрированных в жилом помещении (ее можно получить в управляющей компании или ТСЖ). Для внесения изменений в сведения о собственниках нужно принести выписку из Росреестра. Все документы должны быть актуальными на момент обращения.

Обращаем ваше внимание: по закону потребитель коммунальных услуг (собственник жилого помещения) обязан информировать регионального оператора об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений (п.З ст. 34 раздела V Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354).

Вопрос: Строка оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) есть и в квитанции управляющей компании (ТСЖ), и в квитанции ООО «ЕРИЦ Владимирской области». Какую квитанцию оплачивать?

Ответ: Включение платы за услуги по обращению с ТКО в квитанцию управляющей организации (ТСЖ) возможно в случае заключения указанными организациями договора с региональным оператором. Со списком таких управляющих организаций и ТСЖ вы можете ознакомиться в офисах ООО «Биотехнологии». В иных случаях плата за услуги по обращению с ТКО выставляется от имени ООО «Биотехнологии» в счетах - квитанциях ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

При получении двух квитанций рекомендуем обратиться в управляющую организацию (ТСЖ) и удостовериться в наличии договора, заключенного между управляющей организацией (ТСЖ) и ООО «Биотехнологии». При наличии такого договора - оплатить квитанцию управляющей организации (ТСЖ), при отсутствии договора - оплатить квитанцию ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

Вопрос: Можно ли вернуть начисление платы с площади?

Ответ: Нет, вернуть начисление платы с площади нельзя. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», плата будет начисляться в зависимости от числа проживающих (зарегистрированных) граждан.

Вопрос: Кто устанавливает тарифы?

Ответ: Предельные тарифы для всех региональных операторов во Владимирской области устанавливает департамент цен и тарифов. Расчёт действующих тарифов проводился с учётом сложившейся динамики за последние три года.

Вопрос: Будут ли льготы по оплате услуг по обращению с ТКО?

Ответ: Услуга по обращению с ТКО относится к коммунальным и для льготных категорий граждан предусмотрена государственная поддержка. Порядок получения льгот аналогичен порядку получения льгот по другим коммунальным услугам.

Вопрос: Будет ли производиться начисление за вывоз ТКО от квартир и домов, в которых никто не прописан и никто не живёт?

Ответ: Да, будет - таков закон: при отсутствии постоянно и временно проживающих расчет идет по количеству собственников помещения (пункт 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

Вопрос: Является ли длительная командировка (отпуск), очное обучение в другом городе, лечение в санатории или стационаре основанием для пересмотра начислений? Как сделать перерасчет?

Ответ: Временным отсутствием потребителя в жилом помещении считается отсутствие потребителя более 5 полных календарных дней подряд. (пункт 148(44) Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). В этом случае региональный оператор обязан произвести перерасчёт.

Для проведения перерасчёта размера платы необходимо обратиться в офис регионального оператора с заявлением и документами, подтверждающими продолжительность временного отсутствия. Такими документами могут быть: копия командировочного удостоверения; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием и проч. Документы (за исключением проездных билетов) должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой организации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Вопрос: В какой срок нужно оплатить квитанцию?

Ответ: До 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга. (Основание — Постановление Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г., Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.).

Вопрос: Где я могу оплатить квитанцию без комиссии?

Оплату без комиссии принимают: клиентские офисы Единого расчетного центра, банки ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Московский индустриальный банк», ЗАО «Владбизнсбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк» и отделения АО «Почта России». Также оплата Единого платёжного документа без дополнительного комиссионного сбора возможна в пунктах приёма платежей «Владимирский коммунальный платёж» ООО «СУПЕРМАРКЕТ «НАДЕЖДА» (адреса напечатаны на квитанциях и указаны на сайте eric33.ru в разделе «Новости»).

Более подробную информацию на эти и другие вопросы жители г. Владимира и других населенных пунктов (зона №2) могут получить по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, офис 316 (приём по будням с 8:30 до 17:00, обед 12:30-13:00) или по телефону «горячей линии»: (4922)77-30-05.