Валлийский нападающий Гарет Бэйл может перейти из Реала в свой прежний клуб – английский Тоттенхэм. Лондонцы готовы вернуть своего бывшего игрока за 60 миллионов евро.

Валлийский нападающий Гарет Бэйл может перейти из "Реала" в свой прежний клуб – английский "Тоттенхэм". Лондонцы готовы вернуть своего бывшего игрока за 60 миллионов евро."Реал" намерен продать валлийца нынешним летом. Одним из вариантов продолжения карьеры Бэйла может стать возвращение в "Тоттенхэм". Однако есть разногласия по поводу зарплаты футболиста. Английская сторона рассчитывает, что "Реал" будет платить Бэйлу половину заработной платы, сообщает "Спорт-Экспресс".Гарет Бэйл пришел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году. Валлиец обошелся "королевскому клубу" в 100 миллионов евро и стал самым дорогим на тот момент футболистом мира. В составе Бэйл четырежды выигрывал Лигу чемпионов.