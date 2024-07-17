Депутату Думы от Владимирской области, члену комитета ГД по МСП Алексею Говырину пожаловались на рекламу банка.

Депутату Думы от Владимирской области, члену комитета ГД по МСП Алексею Говырину пожаловались на рекламу банка. По центральным телеканалам показывали ролик, где говорилось, что этот банк – лучший для бизнеса.При этом, по действующему законодательству, реклама, в которой нет важной информации о товаре или услуге, об условиях, например, кредита, не допускается. Объяснений, почему этот банк лучший для бизнеса, в ролике не было, а вот некорректное сравнение с другими финансовыми организациями присутствовало.Парламентарий немедленно обратил на это внимание ФАС. После депутатского запроса Федеральная антимонопольная служба провела проверку. В итоге банку пришлось снять рекламу. Кроме того, теперь предприятие заплатит штраф в полмиллиона рублей за недобросовестный подход к конкуренции.- Реклама должна отвечать требованиям закона. И не вводить в заблуждение потенциальных потребителей товаров и услуг. А закон «О рекламе» обязателен для всех: и МСП, и крупных игроков рынка, - подчеркнул