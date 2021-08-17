Злоумышленник, угрожая потерпевшей ножом, сел в салон ее машины, после чего открыто похитил денежные средства и под угрозой жизни и здоровья потребовал снять еще деньги и передать ему...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что 26-летняя девушка, управляя своим автомобилем марки «БМВ», припарковалась на улице Малая Дмитровка. Неожиданно к автомобилю подошел неизвестный в медицинской маске и, угрожая ножом, сел в салон машины. Он открыто похитил денежные средства в размере 1000 рублей, после чего под угрозой жизни и здоровья потребовал у потерпевшей снять еще деньги и передать ему. Подъехав к одному из ресторанов, где находился банкомат, девушка вместе со злоумышленником зашла в помещение, однако обналичить деньги не удалось из-за недостатка на счету. Потерпевшая успела попросить помощи у охранника, а злоумышленник тем временем скрылся в неизвестном направлении.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – ранее судимого 28-летнего мужчину, приезжего из другого региона.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60