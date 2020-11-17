Из-за схода товарного поезда под откос в Камешковском районе.

Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород - Ковров назначены поезда:∙ №741/742 "Ласточка" Нижний Новгород - Ковров отправлением из Нижнего Новгорода в 06:35, из Коврова в 09:30;∙ №743/744 "Ласточка" Нижний Новгород - Ковров отправлением из Нижнего Новгорода в 09:40, из Коврова в 13:13.Для перевозки пассажиров на участке Москва - Владимир назначены поезда:∙ №747/748 "Ласточка" Москва - Владимир отправлением с Курского вокзала Москвы в 06:35, из Владимира в 08:39;∙ №749/750 "Ласточка" Москва - Владимир отправлением с Курского вокзала Москвы в 09:33, из Владимира в 12:01.Информация о задержках пассажирских поездов уточняется.Уважаемые пассажиры, следите за объявлениями на станциях и в поездах. Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов.Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).