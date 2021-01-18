Во Владимирской области обнаружена очередная вспышка африканской чумы свиней.

Во Владимирской области обнаружена очередная вспышка африканской чумы свиней. Заболевание выявленов личном подсобном хозяйстве, расположенном в деревне Пенкино Камешковского района.Напомним, на прошлой неделе этого же района. там установлен карантин. В Россельхознадзоре уточняют — чтобы вирус не распространялся, в регионе принимают все необходимые меры.Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней сообщайте в государственные ветеринарные учреждения по месту жительства или департамент ветеринарии Владимирской области Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области по телефону: +8 (4922) 53-22-76, 8 (4922) 33-54-02.