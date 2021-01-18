За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 41 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.Полицейскими оформлено 511 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский районПо предварительной информации, 11.01.2021 г. в 12:00 на 158 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ – 211440», 1995 г.р., при движении в сторону г. Владимира не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на стоящий на обочине полуприцеп «Пактон» в составе автомобиля ДАФ. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ – 211440», 1984 г.р., госпитализирован.Судогодский районПо предварительной информации, 12.01.2021 г. в 02:30 на 34 км автодороги «Никулино – Воровского – Мошок» водитель автомобиля «Хендэ – Акцент», 1989 г.р., не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет, после чего - наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ – Акцент» госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 13.01.2021 г. в 16:50 в г. Муром на ул. Владимирское шоссе д.6А водитель автомобиля «ВАЗ-2115», 1952 г.р., при выезде с прилегающей территории на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Туарег» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2115» направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 14.01.2021г. в 12:30 на 117 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» водитель автомобиля «Лада-Приора», 1994 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением водителя 1955 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Приора» направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «ВАЗ-21074» и его пассажирка 1955 г.р., госпитализированы.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 15.01.2021 г. в 11:10 на 403 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Рено–Дастер», 1963 г.р., при прохождении левого поворота не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир, 1966 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Киржачский районПо предварительной информации, 16.01.2021 г. в 11:46 на 1 км автодороги «Дубки – Киржач», водитель автомобиля «Киа-Селтос», 1957 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Шевроле–Авео» под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 17.01.2021 г. в 11:30 на 17 км автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «Лада-Ларгус», 1982 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «ВАЗ-21703» под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-21703», 1997 г.р., направлен на амбулаторное лечение.