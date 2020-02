Почти двадцать выставок и конференций были отменены или перенесены в Китае в связи с вспышкой коронавируса, передает Reuters.

Почти двадцать выставок и конференций были отменены или перенесены в Китае в связи с вспышкой коронавируса, передает Reuters.Это может сказаться на объеме сделок, которые заключаются во время этих мероприятий, а также может привести к существенным убыткам компаний, подрывая возможные соглашения и сделки общим объемом более миллиарда долларов.Ниже мы подробнее расскажем о тех выставках, которые в настоящий момент были перенесены на более поздний срок из-за вспышки коронавируса.CWC China LNG & Gas International Exhibition & SummitМеждународный саммит и выставка по сжиженному природному газу (СПГ), 6th CWC China LNG & Gas International Summit & Exhibition или China LNG 2020, был запланирован на 4-6 марта. Традиционно выставка проходит в Шанхае, Китай.Однако организаторы выставки сообщили о том, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату в связи с коронавирусом. Пока дата проведения мероприятия согласовывается.Национальный народный конгресс КитаяКитай заявил о возможном переносе ежегодного заседания Национального народного конгресса, который является высшим законодательным органа. Это решение связано с борьбой с эпидемией коронавируса.Национальный народный конгресс (ННК) Китая проводит свои заседания начиная с 5 марта. Заседания длятся не менее 10 дней и проходят в Пекине. Всего в состав конгресса входят около 3000 делегатов.Mobile World CongressОднако проблемы из-за коронавируса возникают не только у мероприятий, проходящий в Китае.Так, организаторы Mobile World Congress, одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, которая обычно проходит в испанской Барселоне в феврале, также заявили о возможности отложить начало мероприятия. Дело в том, что ряд крупных компаний, которые обычно принимают участие в выставке, в частности, Sony, Intel, Amazon, Facebook и другие, заявили о том, что воздержатся от участия в мероприятии в связи с вспышкой коронавируса.Chinese Grand PrixChinese Grand Prix — один из этапов чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1. В 2020 году проведение мероприятия было запланировано на 17-19 апреля. Организатор Juss Sports Group сделал запрос о том, чтобы перенести мероприятие на более позднюю дату на фоне предупреждений ВОЗ об опасности коронавируса, а также на фоне обеспокоенности по поводу возможных рисков для здоровья у персонала, участников гонок, а также у болельщиков.Art Basel и Art CentralВыставка современного искусства Art Basel Hong Kong 2020 была запланирована на 19-21 марта в Гонконге.Вместе с еще одной крупной выставкой – Art Central – организаторы Art Basel объявили о том, что в этом году мероприятие не будет проводиться из-за эпидемии коронавируса. Обеспокоенность по поводу возможной отмены мероприятий была высказана еще на фоне протестов в Гонконге, которые начались в июне прошлого года. Однако именно коронавирус стал причиной, по которой организаторы решили отменить выставку искусства.SEMICON/FPD China 2020Международная выставка и конференция полупроводниковой продукции Semiconductor Equipment & Materials Exhibition & Conference или SEMICON China 2020 была запланирована на 18-20 марта в Шанхае, Китай. Однако позже организаторы заявили о том, что выставка откладывается в связи с эпидемией коронавируса, а также в связи с мерами, принятыми правительством Китая для борьбы с распространением вируса. На данный момент дата начала мероприятия остается неизвестной.China Import and Export FairКитайская выставка импортно-экспортных товаров в Гуанчжоу, China Import and Export Fair (Кантонская ярмарка) – это масштабное международное мероприятие, которое было запланировано на 15 апреля 2020 года.Тем не менее, организаторы мероприятия заявили о том, что выставка будет отменена на неопределенный срок. Пока неизвестно, когда состоится выставка, однако регистрация на сайте по-прежнему возможна.Food and Beverage Innovation Forum 2020Выставка изначально была запланирована на 15-17 апреля 2020 года. Планировалось, что выставка пройдет в выставочном центре Hangzhou International Expo Center. На данный момент организаторы выставки принимают решение относительно того, будет ли отменено или отложено мероприятие в связи с вспышкой коронавируса в Китае.Beijing International Automotive ExhibitionПекинский международный автосалон был запланирован на 21 апреля. Однако организаторы заявили о том, что выставка будет отложена на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса в стране. Уже сейчас эксперты отмечают, что автомобильная промышленность в стране была существенно подорвана ситуацией вокруг коронавируса.LME Asia Week 2020Лондонская биржа металлов отменила ежегодный обед LME Asia Week в Гонконге, а также конференцию, которая была запланирована на ту же неделю. Обычно в это время проходит множество мероприятий – семинары аналитиков, презентации различных компаний.Тем не менее, в этом году мероприятие на состоится из-за коронавируса, заявили организаторы.