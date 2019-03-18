На Крымском мосту скоро заработает новая система контроля. Что и в каком объеме везут железнодорожные составы, сканеры смогут оценивать по ходу движения. Как сообщила компания-производитель, массу груза определяют с погрешностью 10 процентов, а материал распознают по эффективному атомному номеру.

На Крымском мосту скоро заработает новая система контроля. Что и в каком объеме везут железнодорожные составы, сканеры смогут оценивать по ходу движения. Как сообщила компания-производитель, массу груза определяют с погрешностью 10 процентов, а материал распознают по эффективному атомному номеру, то есть по поглощению излучения.Первый такой комплекс в прошлом году заработал на пункте пропуска "Забайкальск", напоминает телеканал "Россия 24".