Стали известны подробности рабочей поездки во Владимир генерального секретаря Шанхайской...
Стали известны подробности рабочей поездки во Владимир генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества
В качестве международного наблюдателя за выборами Президента во Владимирской области побывал генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества - Чжан Мин.
Он успел посетить несколько избирательных участков, а также встретиться с общественниками и членами регионального избиркома.
Глава миссии наблюдателей, в состав которой входило 20 человек из восьми государств-членов организации, отметил: выборы проходили в спокойной обстановке, без нарушений. Сегодня наблюдатели представят детальный отчет.
Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:
- Во Владимирской области я посмотрел несколько избирательных участков, и в ходе моей наблюдательной работы мы с местными избирателями и общественными наблюдателями, а также сотрудниками избирательной комиссии, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Избирательный процесс идет очень спокойно.