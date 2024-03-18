Стали известны подробности рабочей поездки во Владимир генерального секретаря Шанхайской...

Стали известны подробности рабочей поездки во Владимир генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничестваВ качестве международного наблюдателя за выборами Президента во Владимирской области побывал генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества - Чжан Мин.Он успел посетить несколько избирательных участков, а также встретиться с общественниками и членами регионального избиркома.Глава миссии наблюдателей, в состав которой входило 20 человек из восьми государств-членов организации, отметил: выборы проходили в спокойной обстановке, без нарушений. Сегодня наблюдатели представят детальный отчет.Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:- Во Владимирской области я посмотрел несколько избирательных участков, и в ходе моей наблюдательной работы мы с местными избирателями и общественными наблюдателями, а также сотрудниками избирательной комиссии, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Избирательный процесс идет очень спокойно.