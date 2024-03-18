Во Владимирской области в дни выборов Президента работали 975 избирательных участков В восемь...

Во Владимирской области в дни выборов Президента работали 975 избирательных участковВ восемь вечера в воскресенье избирательные участки закрыли свои двери. С последними проголосовавшими пообщался наш корреспондент - Федор Лалакин.Александр успел отдать свой голос буквально за несколько минут до официального окончания голосования. Молодой человек пришел на выборы первый раз, в честь этого сотрудники участковой избирательной комиссии №437 вручили ему символический подарок.Участок традиционно размещают в корпусе университета у Золотых ворот.Несмотря на большой поток в течение дня, - подчеркивают в избиркоме, - атмосфера была спокойной и доброжелательной.Александр Станкевич - военный пенсионер, все эти дни он помогал людям.Александр Станкеевич, член участковой избирательной комиссии:- Многие люди не знают, где голосовать, но на данный момент, на нашем участке, у нас до всех доведено, все в списки были включены. Все, как положено...Люди добродушные, за три дня я плохого человека ни одного не встретил.Владимирцы же отметили хорошую организацию голосования на участке.Лариса Ульянова, избиратель:- Я считаю, что все по-деловому, спокойно, выстроено, аккуратно, под контролем. Здесь все было обеспечено мерами безопасности.Этот участок закрыл свои двери ровно в 20.00. Всего во Владимирской области в дни выборов Президента работали 975 избирательных участков.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".