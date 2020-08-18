Злоумышленница, имея доступ к личному кабинету компании, перевела денежные средства на свой расчетный счет, после чего обналичила их в одном из отделений банка...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 30-летнюю женщину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя компании, оказывающей услуги по доставке продуктов питания. Мужчина сообщил, что со счета организации пропали денежные средства в сумме свыше 570 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемую – 30-летнюю жительницу столицы.Установлено, что задержанная, являясь неофициальным помощником, имела доступ к личному кабинету компании. Переведя денежные средства на свой расчетный счет, она обналичила их в одном из отделений банка. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93