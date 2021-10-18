В стенах РАНХиГС поговорили о знаменитом государственном деятеле Михаиле Сперанском.

Врио губернатора Александр Авдеев выступил перед участниками научно-практической конференции «Российская государственность на пути в будущее», состоявшейся в стенах РАНХиГС. Мероприятие было посвящено 250-летию со дня рождения известного государственного деятеля, нашего земляка Михаила Сперанского.Он отметил, что Михаил Сперанский может послужить хорошим примером для многих современных чиновников.«В его жизни были и взлеты, и падения, и изгнание, но он не предал Родину, а служил своей стране», − подчеркнул Александр Авдеев.Времена Сперанского Александр Александрович сравнил с нынешней ситуацией в России. Глава региона уверен, что новый курс президента направлен на укрепление демократии в стране и на рост благосостояния граждан.В свою очередь, заместитель председателя Законодательного собрания, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин добавил, что тема российской государственности в связке с личностью знаменитого реформатора видится перспективной с точки зрения воспитательной работы с молодым поколением.Одной из ключевых тем дискуссии конференции стало социальное самочувствие россиян, В частности, жителей Владимирской области.«В области преобладает позитивное социальное самочувствие, отсутствуют признаки апатии, базовыми запросами являются равенство, справедливость и самореализация, а самые большие страхи у жителей – «за здоровье», «большой войны» и «несчастливой судьбы детей», - отметил доктор политических наук Роман Евстифеев, озвучивая результаты социологических исследований, проводившихся в регионе с 2018 по 2021 год.Ещё один важный вывод социологов – владимирцы имеют запрос на консервативные и традиционные ценности.«Во Владимирской области социальной апатии я не заметил. Напротив, увидел активность и желание взаимодействовать. Исполнительная власть должна ориентироваться на это. Нужно использовать данные «с земли» в каждодневной работе, чтобы она была качественной и на совесть. Как это делал Михаил Михайлович», − подытожил Александр Авдеев.