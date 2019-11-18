Жители Златоуста просят защитить их от бездомных собак. Агрессивно настроенных животных опасаются и взрослые, и дети, сообщает ГТРК Южный Урал.

Жители Златоуста просят защитить их от бездомных собак. Агрессивно настроенных животных опасаются и взрослые, и дети, сообщает ГТРК "Южный Урал".О последнем ЧП в городе рассказали очевидцы. Стая бродячих животных окружила женщину и двух маленьких детей. Собаки пытались наброситься на людей и даже укусить. Женщине удалось отбиться, но зверям удалось порвать одежду. Малышей очень испугало поведение четвероногих.Как рассказали жители города, оказывается, подобные случаи не редкость. В разных районах Злотоуста бродячие псы встречаются проходящим мимо людей. Иногда звери просто лежат вдоль обочин и домов, а порой — нападают. Например, рядом с горбольницей обитает целая стая. Одна из собак уже нападала на женщину с ребенком. В этот раз пострадал только ее ремень, но страха от этого меньше не стало. По словам очевидцев, большое количество бездомных псов живет рядом с двумя детскими садами т на вокзале.Люди боятся ходить по улицам и очень просят обратить внимание на проблему бродячих животных в городе. Решением сложившей ситуации должны заняться специалисты по отлову зверей.