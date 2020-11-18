Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон встретился с генеральным директором Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светланой Евгеньевной Мельниковой, чтобы вручить награду.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон встретился с генеральным директором Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светланой Евгеньевной Мельниковой, чтобы вручить награду.В связи с недавним юбилеем Светланы Евгеньевны и принимая во внимание её многолетнее сотрудничество с Владимирской епархией, она была удостоена Указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Ордена Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской (III ст), сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальской митрополии.