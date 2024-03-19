В Муроме телефонные мошенники ограбили 94-летнюю местную жительницу. И снова схема «Ваш...

В Муроме телефонные мошенники ограбили 94-летнюю местную жительницу.И снова схема «Ваш родственник стал виновником ДТП» в действии. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что буквально на днях 18-летний молодой человек выполняя роль курьера, забрал у потерпевшей 150 000 рублей:«… В полицию поступило сообщение от 94-летней местной жительницы, которая пояснила, что ее обманули. По словам потерпевшей, ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы она избежала ответственности, звонивший убедил бабушку собрать имеющиеся сбережения и передать деньги его «представителю»…»Находясь в растерянности, пенсионерка собрала 150 000 рублей и передала их прибывшему курьеру, которым оказался 18-летний молодой человек - житель Мурома.Установить личность злоумышленника помогла изъятая полицейскими запись с камеры видеонаблюдения.Фигурант дал признательные показания. Похищенные деньги он успел перевести на указанный куратором счет, оставив себе 5 000 рублей.В настоящее время следователем следственного отдела МО МВД России «Муромский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com