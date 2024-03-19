Во Владимире пытаются восстановить историю воинского храма От него не осталось даже фотографии. Но...

Во Владимире пытаются восстановить историю воинского храмаОт него не осталось даже фотографии. Но краеведы, архивисты и священнослужители пытаются восстановить историю воинского храма во Владимире. Все желающие могут помочь в его возрождении. Репортаж Татьяны Воронцовой.Между тем, его даже по адресу найти нелегко. Бывшая Вокзальная роща, ныне - улица Красноармейская. Храм словно спрятан на закрытой территории воинского городка. А, увидев, сразу и не догадаешься, что эта гражданская постройка и есть Божий дом, которому в этом году исполнится 110 лет.Построен и освящен перед самым началом Первой мировой. Место историческое - бывшее лютеранское кладбище, а затем и воинское...Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Знаменитые наши полки, которые квартировались во Владимире. 9 Сибирский и 10 Малороссийский гренадерские хоронили здесь боевых товарищей. В 1910 году командир 10-го малороссийского дал разрешение - построить здесь храм.Храм строился нижними чинами, - рассказывает Александр. Но под надзором знаменитого владимирского архитектора Якова Ревякина, - автора проектов-зданий городской Думы, Народного дома - ныне театра кукол. Летом 1914 года храм был освящен.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- По сути, получается, что это воинский храм, построенный солдатами. На месте захоронения воинов. И многие из них были участниками различных сражений, в которых наша страна принимала участие. К сожалению, в годы богоборчества все кладбище сравняли с землей.Сохранились лишь 2 надгробия - священника Алексея и ребеночка 2,5 лет. Благодаря архивным документам, известны также имена 165 лиц, захороненных у храма. Поиск продолжается.Установлено и первоначальное название храма - Успения Божьей Матери. До этого он числился, как Казанский.Полковой храм построен в особом стиле - из лицевого кирпича, без наложения штукатурки. И признан объектом культурного наследия регионального значения.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Ни одного изображения храма пока найти не удалось. Ни чертежей, ни фото. Но, благодаря сотрудникам архива, - мы можем понять, какими были крыша и купол храма. Сохранились документы, которые зафиксировали небольшой спор между настоятелем и городской властью.Вот этот документ - Протокол строительного отделения Владимирского губернского правления за 1913 год. Как замечает Алексей Арескин, все постройки в городе Владимире подлежали утверждению архитекторов и техников губернской администрации. И с первого раза проект храма Якова Ревякина не прошел экспертизу согласования.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- Ревякин предложил построить церковь каменную, шатровой конструкцией с алтарем, арками, одноглавую. Со световым барабаном с окошками...И вот шатровая конструкция была признана ошибочной.В результате, - рассказывает Алексей Арескин, - было предложено немного уменьшить главку храма и шатровую крышу. Власти отправили проект на доработку, с рекомендациями сделать храм пониже, более компактным.Новые расчеты как раз и представлены в протоколе за 31 июля 1913 года. Благодаря этому единственному документу есть возможность представить внешний вид разрушенной святыни.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- По техническим расчетам: по весу барабана, направлению ветра, конструкции стен, - можно воссоздать церковь...И восстановить храм в былой красе...Благодаря архивным документам установлено и имя полкового священника храма. Это - Алексей Григорьевич Лепорский.Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:- Священник гренадерских полков. С 1914 года - на фронт, где был награжден правом ношения креста на георгиевской ленте. Репрессирован, расстрелян. Похоронен в Нижегородской области.Отец Михаил - нынешний настоятель храма Успения. Говорит, найденные документы - главное подспорье для авторов будущего реставрационного проекта. Работа уже ведется. Сделали отопление, престол поставили.Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:- Сейчас храм возрождается по благословению владыки Тихона. В конце прошлого года храм, как местная православная религиозная организация. Статус самостоятельного храма. Проводим встречи и с солдатами.Отец Михаил сегодня занимается и волонтерской работой. Был на Донбассе. А в возрождающемся храме молится вместе с прихожанами за наших воинов. Говорит, коллективная молитва обладает особой силой.Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:- В 16:00 каждую пятницу служим акафист Божьей Матери. За воинов молимся...Радуйся...расстерзающе. Конечно, хочется, чтобы и купола сверкали, кресты их украшали. Но самое главное - таинство при освещении вина и хлеба.Разрушенный храм изначально взяли под свое крыло прихожане Сретенского храма по соседству. Вычищали, облагораживали.Наталья Александровна - старшина в отставке. С мужем-офицером приехала с Украины, работали в военном комиссариате. Сегодня вместе с другими прихожанами не только восстанавливают храм, но и участвуют в сборе помощи для участников СВО.Наталья Кирносова, прихожанка храма:- Храм - это дыхание для христианина. Бог - это все. С него все начинается и заканчивается день христианина.Главное сегодня, - говорит отец Михаил, - чтобы люди приходили. Помощь любая нужна. Связаться можно и через соцсети - у храма есть своя группа во Вконтакте.Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:- Храм был передан нам в плачевном состоянии, использовался, как гараж, но мы верим, что есть предание: когда строится храм, - Господь дает Ангела хранителя, и что бы не случилось, - Ангел остается до конца времен.Возрождение храма сегодня имеет исключительное значение, - замечает отец Михаил. На этой земле покоятся защитники Отечества прошлых времен, которые ждут поминовения.Можно прийти сюда и помолиться о защитниках нынешних. Есть и еще одна мечта, что осенью, на Успение , свой 110 день рождения воинский храм отметит с восстановленным Иконостасом. А он был уникальным, - поделился открытием Александр Капусткин. И у него будет своя история возрождения.Татьяна Воронцова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".