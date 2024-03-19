Во Владимире пытаются восстановить историю воинского храма
От него не осталось даже фотографии. Но...
Во Владимире пытаются восстановить историю воинского храма
От него не осталось даже фотографии. Но краеведы, архивисты и священнослужители пытаются восстановить историю воинского храма во Владимире. Все желающие могут помочь в его возрождении. Репортаж Татьяны Воронцовой.
Между тем, его даже по адресу найти нелегко. Бывшая Вокзальная роща, ныне - улица Красноармейская. Храм словно спрятан на закрытой территории воинского городка. А, увидев, сразу и не догадаешься, что эта гражданская постройка и есть Божий дом, которому в этом году исполнится 110 лет.
Построен и освящен перед самым началом Первой мировой. Место историческое - бывшее лютеранское кладбище, а затем и воинское...
Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Знаменитые наши полки, которые квартировались во Владимире. 9 Сибирский и 10 Малороссийский гренадерские хоронили здесь боевых товарищей. В 1910 году командир 10-го малороссийского дал разрешение - построить здесь храм.
Храм строился нижними чинами, - рассказывает Александр. Но под надзором знаменитого владимирского архитектора Якова Ревякина, - автора проектов-зданий городской Думы, Народного дома - ныне театра кукол. Летом 1914 года храм был освящен.
Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- По сути, получается, что это воинский храм, построенный солдатами. На месте захоронения воинов. И многие из них были участниками различных сражений, в которых наша страна принимала участие. К сожалению, в годы богоборчества все кладбище сравняли с землей.
Сохранились лишь 2 надгробия - священника Алексея и ребеночка 2,5 лет. Благодаря архивным документам, известны также имена 165 лиц, захороненных у храма. Поиск продолжается.
Установлено и первоначальное название храма - Успения Божьей Матери. До этого он числился, как Казанский.
Полковой храм построен в особом стиле - из лицевого кирпича, без наложения штукатурки. И признан объектом культурного наследия регионального значения.
Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Ни одного изображения храма пока найти не удалось. Ни чертежей, ни фото. Но, благодаря сотрудникам архива, - мы можем понять, какими были крыша и купол храма. Сохранились документы, которые зафиксировали небольшой спор между настоятелем и городской властью.
Вот этот документ - Протокол строительного отделения Владимирского губернского правления за 1913 год. Как замечает Алексей Арескин, все постройки в городе Владимире подлежали утверждению архитекторов и техников губернской администрации. И с первого раза проект храма Якова Ревякина не прошел экспертизу согласования.
Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:
- Ревякин предложил построить церковь каменную, шатровой конструкцией с алтарем, арками, одноглавую. Со световым барабаном с окошками...И вот шатровая конструкция была признана ошибочной.
В результате, - рассказывает Алексей Арескин, - было предложено немного уменьшить главку храма и шатровую крышу. Власти отправили проект на доработку, с рекомендациями сделать храм пониже, более компактным.
Новые расчеты как раз и представлены в протоколе за 31 июля 1913 года. Благодаря этому единственному документу есть возможность представить внешний вид разрушенной святыни.
Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:
- По техническим расчетам: по весу барабана, направлению ветра, конструкции стен, - можно воссоздать церковь...И восстановить храм в былой красе...
Благодаря архивным документам установлено и имя полкового священника храма. Это - Алексей Григорьевич Лепорский.
Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:
- Священник гренадерских полков. С 1914 года - на фронт, где был награжден правом ношения креста на георгиевской ленте. Репрессирован, расстрелян. Похоронен в Нижегородской области.
Отец Михаил - нынешний настоятель храма Успения. Говорит, найденные документы - главное подспорье для авторов будущего реставрационного проекта. Работа уже ведется. Сделали отопление, престол поставили.
Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:
- Сейчас храм возрождается по благословению владыки Тихона. В конце прошлого года храм, как местная православная религиозная организация. Статус самостоятельного храма. Проводим встречи и с солдатами.
Отец Михаил сегодня занимается и волонтерской работой. Был на Донбассе. А в возрождающемся храме молится вместе с прихожанами за наших воинов. Говорит, коллективная молитва обладает особой силой.
Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:
- В 16:00 каждую пятницу служим акафист Божьей Матери. За воинов молимся...Радуйся...расстерзающе. Конечно, хочется, чтобы и купола сверкали, кресты их украшали. Но самое главное - таинство при освещении вина и хлеба.
Разрушенный храм изначально взяли под свое крыло прихожане Сретенского храма по соседству. Вычищали, облагораживали.
Наталья Александровна - старшина в отставке. С мужем-офицером приехала с Украины, работали в военном комиссариате. Сегодня вместе с другими прихожанами не только восстанавливают храм, но и участвуют в сборе помощи для участников СВО.
Наталья Кирносова, прихожанка храма:
- Храм - это дыхание для христианина. Бог - это все. С него все начинается и заканчивается день христианина.
Главное сегодня, - говорит отец Михаил, - чтобы люди приходили. Помощь любая нужна. Связаться можно и через соцсети - у храма есть своя группа во Вконтакте.
Михаил Егоровский, настоятель храма, иерей:
- Храм был передан нам в плачевном состоянии, использовался, как гараж, но мы верим, что есть предание: когда строится храм, - Господь дает Ангела хранителя, и что бы не случилось, - Ангел остается до конца времен.
Возрождение храма сегодня имеет исключительное значение, - замечает отец Михаил. На этой земле покоятся защитники Отечества прошлых времен, которые ждут поминовения.
Можно прийти сюда и помолиться о защитниках нынешних. Есть и еще одна мечта, что осенью, на Успение , свой 110 день рождения воинский храм отметит с восстановленным Иконостасом. А он был уникальным, - поделился открытием Александр Капусткин. И у него будет своя история возрождения.
Татьяна Воронцова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".