Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

За прошедшую зиму во Владимире выпало 79 сантиметров снега. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Последний раз столько осадков было в 2001 году, поэтому половодье будет довольно-таки масштабным. На начало марта высота снега составляет около 53 сантиметров.По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, затопленными могут быть 25 населённых пунктов, а 32 деревни, скорей всего, будут отрезаны от больной земли. Также есть шанс, что около полусотни дорог, 220 приусадебных и 490 дачных участков будут также затоплены.