В Собинском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь прапорщика милиции Алексея Хлопкова, погибшего при исполнении служебного долга.

В Собинском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь прапорщика милиции Алексея Хлопкова, погибшего при исполнении служебного долга.В 2001 году Алексей Николаевич Хлопков находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона. 16 июля, после выполнения боевого дежурства, патрульный автомобиль, в котором находился сотрудник, наехал на взрывное устройство, установленное на обочине дороги.Указом Президента Российской Федерации прапорщик милиции Хлопков посмертно был награжден орденом «Мужества».Памятную доску установили на здании школы, в которой в свое время учился Алексей Хлопков.В церемонии приняли участие родные и близкие героя, руководство и сотрудники ОМВД России по Собинскому району, члены общественного совета при ОМВД, представители органов исполнительной и законодательной власти, педагоги и ученики школы.Ежегодно ОМВД России по Собинскому району проводит чемпионат по волейболу, посвященный памяти Алексея Хлопкова. Активное участие в нем принимают сотрудники полиции, общественники, ветераны и жители района.