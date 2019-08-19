CША ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы. Цель - усилить давление на правительство страны и добиться смещения Николаса Мадуро. Об этом агентству Ассошиэйтед пресс заявил некий представитель американской администрации.

CША ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы. Цель — усилить давление на правительство страны и добиться смещения Николаса Мадуро. Об этом агентству "Ассошиэйтед пресс" заявил некий представитель американской администрации.По его словам, Белый дом уже проводил в Каракасе встречу своего человека с председателем Конституционной ассамблеи и намерен сделать это вновь.Тем временем бывшие представители администрации США сообщили, что президент Дональд Трамп предлагал американским чиновникам начать морскую блокаду Венесуэлы.Трамп несколько раз говорил о необходимости разместить корабли вдоль побережья этой страны, чтобы прервать импорт и экспорт товаров. Однако чиновники отказались: идея не имеет под собой законодательной основы, сообщает телеканал "Россия 24".